Дональда Трампа арештували до початку судового засідання — CNN

ВПЕРШЕ В ІСТОРІЇ

Нью-Йорк – Експрезидента взяли під варту. Очікується, що у Трампа візьмуть відбитки пальців. Наручники одягати не будуть. Він залишатиметься під постійним наглядом правоохоронних органів. Далі його доставлять до зали суду, де йому пред’являть звинувачення.

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Про це повідомляє CNN.

«Це здається таким сюрреалістичним — вони збираються мене арештувати. Не можу повірити, що це відбувається в Америці», — написав Трамп у Truth Social, прямуючи до офісу окружного прокурора Манхеттена та суду.

Нагадаємо, Трамп став першим експрезидентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення.

Велике журі присяжних Мангеттена звинувачують його в приховуванні фінансових платежів. За інформацією прокурорів, перед минулими виборами Трамп заплатив зіркам за «мовчання». Він побоювався, що Деніелс та Макдугал розголосять інформацію про його позашлюбні сексуальні стосунки.

У справі зазначають, що ще в 2006 році Трамп заплатив за секс в готелі з порноактрисою. Через 10 років, у розпал президентських виборчих перегонів, він відправив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за нерозголошення історії десятирічної давності. Адже така інформація могла значно нашкодити репутації майбутнього президента.

Ще 150 тисяч доларів отримала Карен Макдугал за те, щоб вона не розповідала про свій роман з Трампом.

Винагороду заслужив і адвокат та агент експрезидента — Майкл Коен, який домовлявся із зірками про «збереження таємниці».

Трамп відкинув всі звинувачення, заявивши, що він «цілком невинний» і дав зрозуміти, що не вийде з президентських перегонів у 2024 році.

«Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії», — сказав колишній президент.

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