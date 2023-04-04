Ексдержсекретар США добиватиметься, щоб Україні дали F-16

Посилення допомоги

Майк Помпео та Володимир Зеленський, 4 квітня 2023 року

Майк Помпео заявив про це під час візиту до Києва.

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Колишній держсекретар США Майк Помпео заявив у столиці України, що працюватиме над тим, аби Сполучені Штати надали Києву винищувачі F-16 і ракети дальнього радіусу дії, пише Reuters.

Помпео зауважив, що повністю підтримує передачу ЗСУ таких озброєнь і забезпечення навчань українських військових на літаках.

Він вважає, що наразі США надають Києву замало озброєння, а те, що постачають, передають недостатньо швидко.

«Трагедія полягає в тому, що ми могли би надати Україні таку підтримку, за якої все це вже закінчилося б, але не зробили цього», — заявив ексдержсекретар США «Європейській правді».

Майк Помпео приїхав до України з делегацією американських політиків, бізнесменів і представників благодійних організацій. Він вже зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

Помпео був директором ЦРУ у 2017-2018 роках, а держсекретарем США — в 2018-2021 роках, за часів президентства Дональда Трампа. За даними американських ЗМІ, він планує взяти участь у президентських перегонах у США у 2024 році.

На початку березня заступник міністра оборони США Колін Кал заявив, що українські посадовці попросили у Вашингтона 128 бойових літаків F-15, F-16 і F-18.

Після цього група сенаторів закликала Пентагон надати Україні F-16. Їх підтримав головнокомандувач збройних сил США та об'єднаних сил НАТО в Європі Крістофер Каволі.

Водночас президент США Джо Байден та радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван досі наполягають, що винищувачі не є нагальною потребою України на полі бою.

Поки що Київ отримав згоду на передачу їй радянських винищувачів МіГ-29 від Польщі та Словаччини. Втім, у Вашингтоні заявили, що такий крок не змінює їхньої позиції щодо власних бойових літаків.