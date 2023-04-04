Збільшення витрат на оборону — до Кабміну Франції подали закон про воєнне планування

У відповідь на загрози

З 2024 по 2030 рік на збройні сили запланували 413 мільярдів євро.

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Закон подали до Ради міністрів Франції вранці, пише Europe1. Згідно з документом витрати на оборону зростуть на третину у порівнянні з попереднім законом про воєнне планування. Він охоплював період з 2019 по 2024 роки і передбачав фінансування у сумі 295 млрд євро.

Зазначається також, що у порівнянні з 2017 роком у 2030-му витрати на збройні сили подвояться.

Законом заплановане збільшення щорічних витрат на армію на 3 мільярди євро з 2024 року та більш ніж на 4 мільярди з 2028 року, повідомив виданню неназваний військовий. При цьому в Міноборони зазначають, що це невелика сума, адже технічні новації коштують дорого.

В рамках переоснащення збройних сил придбають нову модель гармат Caesar. Також модернізують ППО та установки великої дальності ураження. Оновлять протимінну техніку, системи для збиття безпілотників, радіолокаційні станції. Крім того, цей закон передбачає будівництво нового атомного авіаносця. Перший запуск його передбачається у 2036 році, а введення у експлуатацію — до 2040-го.

У січні президент Франції Еммануель Макрон оголосив, що за майбутнім законом про воєнне планування на 2024-2030 роки оборонний бюджет країни має значно збільшитися.