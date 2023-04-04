Кремль намагається відродити шпигунські мережі в Європі — Politico
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Мета Росії — дізнатися про виробництво та постачання західної зброї в Україну.
Про це пише Politico.
Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, з європейських країн вигнали понад 400 так званих незаявлених офіцерів розвідки. Керівник британської служби безпеки Кен МакКаллум назвав це «найзначнішим стратегічним ударом» по Москві в новітній історії розвідки. Адже це суттєво вплинуло на здатність Кремля шпигувати в Європі.
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Втім, європейські спецслужби зазначають, що РФ все ще намагається розмістити своїх офіцерів розвідки під дипломатичним прикриттям.
«Російські спецслужби прагнуть відновити або створити нові можливості для своєї розвідувальної діяльності в Європі», — повідомив директор Департаменту держбезпеки Литви Даріус Яунішкіс. Тому вони досліджують інші методи збору розвідданих, зокрема кібернетичні.
Ключовою мішенню для РФ, за словами Яунішкіса є критично важлива інфраструктура Європи.
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«Російська військова розвідка регулярно збирає тактичну та оперативну інформацію про військову та цивільну стратегічну інфраструктуру в Литві та сусідніх з Росією країнах: від військових частин до енергетичної інфраструктури, — сказав він, — Україна є хорошим прикладом того, як така тактична розвідка може бути використана для ураження цивільної інфраструктури».
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Нагадаємо, згідно з дослідженням The Guardian, кібервійна Росії проти України значною мірою провалилася, тож хакери з РФ тепер переключилися на Польщу, країни Північної Європи та Балтії.