Недокомунікація МОЗ чи людський фактор: хто винен у створенні ажіотажу в аптеках України

(НЕ)ЗДОРОВИЙ ПІДХІД

Ажіотаж в аптеках перед введенням в дію е-рецепта став наслідком неправильної комунікаціх МОЗ.

З 1 квітня в Україні запровадили е-рецепт для купівлі низки ліків, які до цього продавали за паперовим рецептом. Та рішення, яке мало би полегшити придбання препаратів, викликало зворотний ефект — паніку в українців. Крім того, воно продемонструвало нездатність Міністерства охорони здоров’я комунікувати з населенням.

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Електронний рецепт в Україні запроваджували в три етапи. Спочатку — на антибіотики, потім — на наркотичні та психотропні препарати, і врешті з 1 квітня — на всі рецептурні ліки.

Якщо з першими двома етапами проблем не виникало, то за добу до запровадження третього в аптеках розпочався хаос. Українці масово купували препарати про запас. Та, як виявилось, потреби в цьому не було.

По суті, е-рецепт — цифровий аналог паперового. Його запровадження не впливає на розширення чи зменшення списку ліків, які мають продавати за призначенням лікаря. Але через те, що аптеки, порушуючи закон, реалізовували рецептурні препарати без призначення, багато людей і не знали, що на ті чи інші ліки, які вони зазвичай приймають, потрібно брати рецепт.

Коли в ЗМІ опублікували список препаратів, які можна продавати тільки за рецептом, українці спохватилися. Адже йшлося про популярні засоби: знеболювальний і протизапальний «Німесил», антигістамінний «Дексаметазон», препарати для зниження тиску «Каптоприл», «Каптопрес», «Бісопролол» і навіть «Корвалол» та «Валокордин».

Українці стоять в черзі в аптеку за ліками, 31 березня 2023 рік. © Facebook / zhanna.bodnaruk

Провал комунікації

Як пояснює докторка політичних наук, професорка та експертка з інформаційних війн Лідія Смола, обурення людей викликало не так електронне призначення ліків, як трактування того, які саме препарати є рецептурними.

Звісно, як пояснювали в МОЗ, усі лікарські засоби, які мали відпускати за паперовим рецептом, залишилися і за електронного. Але чи варто звинувачувати населення, яке не встигає за всім потоком інформації, бо постійно перебуває у стресі під час війни?

«Звісно, відповідальний громадянин, маючи критичне мислення, мав би проаналізувати інформацію, яку подавали ЗМІ. Ми вже давно говоримо про те, що українці мають бути обізнані медіаграмотності. Але ми маємо враховувати стресовий стан суспільства, яке перебуває в умовах війни протягом року», — каже експертка.

На її думку, люди вже «заплатили» за те, що могли не так прочитати чи зрозуміти. І це може надалі навчити їх критично сприймати інформацію. Але наразі це також призвело до втрати довіри до МОЗ як державної інституції.

«Люди, які не проаналізували, втратили безцінний час свого життя: вистояли в чергах, витратили кошти, пережили емоційний стрес, який відобразиться на їхньому здоров’ї, перебували в натовпі, де наражали себе на небезпеку зараження вірусними інфекціями. Тобто, люди заплатять свою "ціну" за те, що вони щось не дочитали», — вважає експертка.

Вона зауважує, що ті, чиїм обов’язком є не допускати такої ситуації, не нестимуть відповідальності.

Пані Смола переконана, що люди були недостатньо поінформовані, що породило низку міфів: наприклад про те, що всі ліки тепер будуть продавати лише за рецептом.

Людей варто вчасно інформувати. Професорка вважає, що міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та відповідальні за комунікації заступники мали розповісти населенню про новацію принаймні за півтора місяця до її запровадження. Це варто було робити через соціальні мережі, в ефірі національних телеканалів та за допомогою інших засобів комунікації.

Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко під час інтерв’ю журналістам Associated Press, серпень 2022 року. © AP / Vasilisa Stepanenko

Крім того, у Міністерстві мали розробити план дій у кризових ситуацій.

«Які методи комунікації необхідно провести: пресконференція, відкритий брифінг, заяви в соцмережах, виступи на телебаченні. І мав бути готовий план на випадок, якщо суспільство може щось не так трактувати. Є таке поняття, як кризові комунікації. І тут важливе створення так званої "групи швидкого реагування", куди входитимуть уповноважені особи, які можуть говорити від імені Міністерства. Тут теж важливо, хто, кому і яке повідомлення передає. Мав би бути хтось, хто міг надати інформацію людям тут і зараз, щоб не розхитувати ці емоційні гойдалки, у яких суспільство вже рік перебуває», — каже експертка з інформаційних війн.

І лише 1 квітня, коли зміни набули сили, міністр охорони здоров’я вийшов і надав інформацію, яка цікавила людей. А також повідомив, що в Міністерстві будуть розбиратися, що стало тригером для паніки.

«Вони лише будуть розбиратися, хоча би мали реагувати вже. Це ознаки непрофесійності, тому що міністр мав уже надати інформацію, що стало причиною, — каже Смола. — Але я і так можу сказати, тригером стала неправильна комунікація із суспільством».

В аптеках усе спокійно

Голова Аптечної професійної асоціації України (АПАУ) Володимир Руденко також вважає, що варто було би провести кращу інформаційну кампанію серед населення. Водночас він не розуміє, чому українці так панікували.

«Введення електронного рецепту анонсувалося і раніше, але переліків рецептурних препаратів не міняли, не змінювали і правила відпуску. Люди самі створили ажіотаж», — каже доктор фармацевтичних наук.

Він також нагадує, що електронний рецепт працює в програмі «Доступні ліки» вже понад три роки. І за цей час у людей не виникало проблем із випискою е-рецепта й отриманням ліків.

Загалом же, за його словами, завпровадження електронного рецепта спростить доступ українців до лікування. Адже не треба йти до сімейного лікаря, не знадобиться декларація. Рецепт може виписати будь-який лікар у найближчому медзакладі.

Наразі, як запевняє, Руденко, в аптеках усе спокійно: «Старі запаси ліків розкупили, завезли нові. Тому і вчора, і сьогодні, і завтра в аптеках ліки є і будуть. Усі препарати, які були за рецептами, і будуть продаватися за рецептом, які ні — будуть у вільному продажі», — заспокоює він.

Ліків в аптеках України вистачає. Ілюстративне фото. © Pixabay / katicaj

Пан Володимир наполягає на тому, що деякі лікарські засоби мають продавати за рецептом, щоби люди не лікували себе самі та не шкодили здоров’ю.

«Я хочу заспокоїти людей, ніяких особливих змін не відбулося. Не треба займатися самолікуванням, потрібно звертатися до лікаря. Якщо це якась легка недуга, звісно, у силу своїх професійних обов’язків та знань вас зможе проконсультувати фармацевт та порадити безрецептурні лікарські засоби», — пояснює Руденко.

Серйозні захворювання потребують діагностики, досліджень, які мають робити лише фахівці.

«Наприклад, біль у голові. Якщо він не систематичний, можна зняти звичайним знеболювальним. Але якщо біль постійний, необхідно звернутися до лікаря, провести діагностику. Можливо, у пацієнта гіпертонія, або підвищений цукор у крові, або якісь інші розлади, через що можуть бути такі проблеми. А це вже зовсім інше лікування та препарати», — наголошує він.

Єдине, що деякі аптеки не зважали на закони і продавали рецептурні препарати без призначення лікаря. Це має відстежувати Держлікслужба, бо лише запровадження е-рецепта не вплине на контроль продажів рецептурних препаратів фармацевтами.