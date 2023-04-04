Норвегія ввела нові санкції проти РФ

Їх зміст повторює десятий санкційний пакет ЄС, ухвалений 25 лютого цього року. Однак, Норвегія, яка не є членом Євросоюзу, внесла певні зміни в список обмежень.

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Про це йдеться на сайті норвезького уряду.

До переліку фізичних та юридичних осіб, щодо яких застосовано обмежувальні заходи, внесені ще 87 фізичних та 34 юридичні особи. Ці списки вже внесені в норвезьке законодавство. Загалом, вони налічують 1678 осіб.

Також серед обмежень – заборона громадянам Росії обіймати будь-які посади в керівних органах компаній критичної інфраструктури.

Додаткові санкції ввели на експорт, зокрема на чутливі товари подвійного призначення та передові технології, транспортні засоби, товари для будівельного сектору, товари, які використовують в авіаційній промисловості, та інші товари потенційного військового призначення.

За словами міністерки закордонних справ Аннікен Гюйтфельдт, «санкції стають дедалі більш всеосяжними і є сильною та чіткою відповіддю Європи на агресивну війну Росії в Україні». Можливості участі в комерційній діяльності з Росією значно обмежені і пов'язані з високим ризиком, додала глава відомства.

«Норвегія солідарна з рештою Європи і приєдналася до всіх пакетів санкцій ЄС. Ми солідарні з народом України і повністю підтримуємо його боротьбу за свободу», – зазначила Гюйтфельдт.

Нещодавно США запровадили санкції проти ще двох російських компаній, пов'язаних з авіацією. Під обмежувальні заходи потрапили російські компанії «Авіатех» і «Авіазапчастина». Також у списку — п'ять компаній із Китаю, три — з М'янми, та Національна поліція Нікарагуа.