ПРИМУСОВА ДЕПОРТАЦІЯ

Рада ООН ухвалила резолюцію про права людини в Україні внаслідок російської агресії

За проголосувало 28 держав. Утрималось — 17. Серед них Індія, Казахстан та Пакистан. Проти дві країни — Китай та Еритрея.

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#HRC52 | Draft resolution A/HRC/52/L.41/Rev.1 on the situation of human rights in #Ukraine stemming from the Russian aggression was ADOPTED pic.twitter.com/mIhf6Wx0SR — UN Human Rights Council 📍#HRC52 (@UN_HRC) April 4, 2023

Схвалення резолюції дозволить на один рік подовжити мандат Незалежної міжнародної комісії ООН для продовження розслідування порушень прав людини в Україні через російську збройну агресію.

У документі міститься заклик до РФ припинити незаконну депортацію цивільних осіб з окупованих територій України, особливо дітей.

Про це повідомили в МЗС України.

«Продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії», — зазначили в МЗС.

У відомстві підкреслили, що Україна продовжить разом з партнерами роботу із створення спеціального трибуналу для притягнення російського керівництва за злочин агресії.

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