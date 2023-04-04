ПРИМУСОВА ДЕПОРТАЦІЯ

Рада ООН ухвалила резолюцію про права людини в Україні внаслідок російської агресії

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Рада ООН ухвалила резолюцію про права людини в Україні внаслідок російської агресії
Рада ООН ухвалила резолюцію про права людини в Україні внаслідок російської агресії © critterfacts
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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За проголосувало 28 держав. Утрималось — 17. Серед них Індія, Казахстан та Пакистан. Проти дві країни — Китай та Еритрея. 

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Схвалення резолюції дозволить на один рік подовжити мандат Незалежної міжнародної комісії ООН для продовження розслідування порушень прав людини в Україні через російську збройну агресію.  

У документі міститься заклик до РФ припинити незаконну депортацію цивільних осіб з окупованих територій України, особливо дітей. 

Про це повідомили в МЗС України. 

«Продовження Комісією незалежного розслідування і документування фактів кричущих порушень прав людини і міжнародного гуманітарного права та міжнародних злочинів сприятиме притягненню до відповідальності російських воєнних злочинців і забезпеченню справедливості для жертв російської агресії», — зазначили в МЗС. 

У відомстві підкреслили, що Україна продовжить разом з партнерами роботу із створення спеціального трибуналу для притягнення російського керівництва за злочин агресії.  

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