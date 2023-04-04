Парламент Литви заборонив росіянам купувати нерухомість

Антиросійські санкції

Також країна припинить видавати громадянам РФ нові візи.

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Парламент мотивував такі заходи ризиками для національної безпеки, пише Reuters.

Заборона діятиме до 2024 року. Обмеження не поширюватиметься на росіян, яким надано право на проживання в країні.

Також парламент зупинив видачу нових віз громадянам РФ та Білорусі. А росіяни та білоруси, яким візи видали раніше, проходитимуть «індивідуальні розширені перевірки» на кордоні, щоб визначити, чи становлять вони загрозу національній безпеці.

«Переважна більшість громадян Росії підтримують агресивні військові дії своєї країни і не вживають заходів для припинення агресії режиму своєї країни, тому вони поділяють відповідальність», — заявила під час представлення законопроекту в парламенті заступник міністра закордонних справ Юргіта Нелюпсієне.

Наприкінці березня у Литві закликали ввести проти Росії нові санкції через наміри перекинути ядерну зброю до Білорусі. Також Вільнюс пообіцяв заарештувати президента РФ Володимира Путіна, якщо він вирішить приїхати до країни.