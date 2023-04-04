Попри розрив енергетичних зв'язків з РФ у Німеччині відновили страхування «Північного потоку»

Відновлення постачання газу з РФ?

Компанії з ФРН покриють витрати на відновлення газопроводу після вибухів.

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Найбільші німецькі страхові компанії Allianz та Munich Re відновлять страховий поліс для газопроводу «Північний потік-1», пише Reuters.

Страхування покриє збитки, які виникли через пошкодження трубопроводу після вибухів минулого року та перерву в роботі, повідомили джерела, знайомі з цим питанням. Це також дозволить провести ремонт для відновлення постачання газу дном Балтійського моря, сказало інше джерело.

Покриття збитків, надане страховиками Німеччини, різко контрастує з публічною позицією країни щодо розриву енергетичних зв'язків із Москвою. У січні німецькі посадовці заявляли, що ФРН більше не залежить від російського імпорту енергоносіїв. Раніше ж з Росії імпортували 35% природного газу в країну.

Нагадаємо, вибух на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік-2», який так і не був допущений до роботи, стався 26 вересня 2022 року. Розслідування з цього приводу ініціювали Німеччина, Швеція та Данія. Росії не дозволили взяти у ньому участь.

27 березня 2023 року Рада Безпеки ООН не підтримала резолюцію РФ щодо створення міжнародної комісії з розслідування вибухів на газопроводах.