Порти Миколаєва зможуть відновити свою роботу після деокупації Кінбурнської коси — Боднар

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Миколаїв – Про це розповів в інтерв’ю RFI-Україна Надзвичайний та повноважний Посол України в Туреччині Василь Боднар.

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Він зазначив, що російські окупаційні війська, що знаходяться з іншої сторони Кінбурнської коси, тримають фактично фарватер під вогневим контролем.

«В даний момент основною проблемою є визволення території, яку агресор зараз контролює і яка дозволяє йому здійснювати контроль над фарватером», — зауважив Боднар.

Посол України також зазначив, що турецька сторона зацікавлена в розширенні зернової угоди.

«Одним із практичних інтересів у цьому плані є те, що декілька турецьких кораблів знаходяться в портах Миколаєва і Ольвії. І турецька сторона зараз потребує ці кораблі для того, щоби долати наслідки самого землетрусу», — підкреслив Василь Боднар.

Посол України в Туреччині також нагадав, що укладення зернової угоди у липні минулого року стало можливим лише після звільнення Зміїного та затоплення ракетного крейсера «Москва». Саме руйнування спроможності росіян контролювати північну частину Чорного моря стало запорукою успіху України на переговорах.

«Тому ми, звичайно, сподіваємось на успіх Збройних сил України. Здається, що це найкраща відповідь для того, щоб відкрити порти Миколаєва і Херсона для участі в зерновій угоді. А також розширити спектр продукції, яка може постачатися на зовнішні ринки через ці узгоджені маршрути», — резюмував Василь Боднар.