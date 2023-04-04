Президент Дуда отримав Вогонь миру в Римі

Європіада

Його запалять у Кракові з нагоди початку Європейських ігор-2023.

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Польське місто, з якого родом сам президент, стане першим містом ЄС, в якому відбудуться змагання такого рівня. Адже попередніми господарями були Баку та Мінськ.

Про це заявив лідер Польщі Анджей Дуда, пише PAP.

«Через 80 днів, подолавши понад 1500 кілометрів, цей вогонь зігріватиме серця понад 7 тисяч спортсменів у найбільшій спортивній події у світі 2023 року, якою є Європейські ігри», — заявив Дуда.

Він також підкреслив, що для поляків це буде найбільша спортивна подія — після Чемпіонату Європи з футболу 2012 року – організована Польщею.

«Хочу подякувати президенту Європейських олімпійських комітетів, усім вам за рішення, що вони пройдуть без участі представників Росії, яка розпочала війну в Україні, та Білорусі, яка підтримує режим РФ», — зауважив Дуда.

Президент Польщі також додав, що зможе спокійно подивитися в очі своєму колезі з України Володимиру Зеленському і сказати: «Володимире, це будуть ігри миру. Нам не доведеться робити вигляд, що все добре».

Європейські ігри пройдуть з 21 червня по 2 липня.