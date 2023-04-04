Росія вперше звинуватила військовослужбовця ЗСУ у воєнних злочинах

Українця судять в РФ

Морпіх Антон Чередник визнав себе «частково винним», пише Reuters з посиланням на росЗМІ.

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Суд пройшов у Південному окружному військовому суді в Ростові-на-Дону. За даними російських ЗМІ та прес-служби суду, військовому висунули звинувачення у спробі силового захоплення влади, застосуванні заборонених методів ведення війни та вбивстві мирного жителя в Маріуполі 27 березня минулого року.

У суді у справі Чередника проходять троє потерпілих та вісім свідків, пишуть російські медіа.

Поза судом його адвокат Володимир Бакулов сказав, що вину військовий визнав «частково» і попросив зустрічі з суддею, щоб пояснити свою позицію. Розгляд справи відновлять наступного тижня, повідомляє Reuters.