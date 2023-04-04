РФ передала Білорусі авіацію та «Іскандери», що здатні завдавати тактичні ядерні удари

РОСІЙСЬКІ ПОГРОЗИ

Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що «НАТО активізує діяльність поблизу кордонів Росії та Білорусі та посилює антиросійський курс».

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Про це Шойгу сказав під час селекторної наради з керівництвом російської армії.

Він повідомив, що частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні. З цією ж метою було передано Мінську і оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер-М. Він може завдавати як звичайні, так і ядерні удари.

3 квітня на одному з російських полігонів почали вчити користуватися ними білоруських розрахунків.

За словами Шойгу, це рішення стало «відповіддю на розширення НАТО». Нагадаємо, сьогодні 4 квітня Фінляндія офіційно увійшла до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 31 країною-учасницею блоку.

Глава МЗС Литви Габріелюс Ладнбергіс заявив у Брюсселі, що ядерна зброя в Білорусі — це не просто слова. Тому ігнорувати це не можна.

Ладнбергіс також нагадав, що у липні Вільнюс стане місцем проведення саміту НАТО. Литва має спільний кордон з Білорусю. Тому, за думкою посадовця, РФ таким чином, надає однозначний сигнал учасникам Альянсу.

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