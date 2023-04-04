РОСІЙСЬКІ ПОГРОЗИ

РФ передала Білорусі авіацію та «Іскандери», що здатні завдавати тактичні ядерні удари

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РФ передала Білорусі авіацію та «Іскандери», що здатні завдавати тактичні ядерні удари
РФ передала Білорусі авіацію та «Іскандери», що здатні завдавати тактичні ядерні удари © МО Білорусі
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Міністр оборони РФ Шойгу заявив, що «НАТО активізує діяльність поблизу кордонів Росії та Білорусі та посилює антиросійський курс».

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Про це Шойгу сказав під час селекторної наради з керівництвом російської армії. 

Він повідомив, що частина білоруських літаків штурмової авіації отримали здатність завдавати ударів по об'єктах супротивника засобами поразки в ядерному оснащенні. З цією ж метою було передано Мінську і оперативно-тактичний ракетний комплекс Іскандер-М. Він може завдавати як звичайні, так і ядерні удари. 

3 квітня на одному з російських полігонів почали вчити користуватися ними білоруських розрахунків.  

За словами Шойгу, це рішення стало «відповіддю на розширення НАТО».  Нагадаємо, сьогодні 4 квітня Фінляндія офіційно увійшла до Північноатлантичного Альянсу. Вона стала 31 країною-учасницею блоку. 

Глава МЗС Литви Габріелюс Ладнбергіс заявив у Брюсселі, що ядерна зброя в Білорусі — це не просто слова. Тому ігнорувати це не можна. 

Ладнбергіс також нагадав, що у липні Вільнюс стане місцем проведення саміту НАТО. Литва має спільний кордон з Білорусю. Тому, за думкою посадовця, РФ таким чином, надає однозначний сигнал учасникам Альянсу.

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