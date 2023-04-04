США надають Україні новий пакет військової допомоги — AP

ПІДТРИМКА США

Прапор на фоні Капітолію США у Вашингтоні, 6 лютого 2023 року

Вашингтон виділяє $500 млн на короткострокову та більше $2 млрд на довгострокову допомогу Україні.

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Про це з покликанням на офіційних осіб, повідомляє Associated Press.

Боєприпаси, гранатомети та транспортні засоби будуть вилучені з військових складів, аби вони швидше опинилися на фронті, зазначають посадовці.

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На довгострокову ж допомогу розміром 2,1 млрд придбають ракети для ЗРК «Насамс», а також радари та інше озброєння.

Офіційне оголошення нової допомоги очікується вже сьогодні, 4 квітня.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ, США надали допомогу Україні на понад $35 млрд.

20 березня США надали Україні новий пакет військової допомоги на $350 млн.

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