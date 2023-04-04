Трамп прибув у Нью-Йорк на судове засідання: йому висунуть обвинувачення по 33 пунктах

скандальна справа

Трамп прибув у Нью-Йорк на судове засідання: йому висунуть звинувачення по 33 пунктах

На прохання адвокатів експрезидента суд відхилив запити медійників на трансляцію процесу, незважаючи на «безпрецедентний суспільний інтерес». Лише деяким фотографам дозволено зробити знімки в залі суду до офіційного початку засідання.

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Про це пише CNN.

Дональд Трамп добровільно здасться правоохоронцям, проте буде оскаржувати кожен пункт обвинувачення, заявили адвокати.

Наразі американський експрезидент зупинився у своєму хмарочосі «Трамп Тауер» на Мангеттені. Будівлю захищено металевими парканами, навколо чергують поліцейські наряди.

Трамп став першим експрезидентом США, якому висунули кримінальні обвинувачення.

Велике журі присяжних Мангеттена звинувачують його в приховуванні фінансових платежів. За інформацією прокурорів, перед минулими виборами Трамп заплатив зіркам за «мовчання». Він побоювався, що Деніелс та Макдугал розголосять інформацію про його позашлюбні сексуальні стосунки.

У справі зазначають, що ще в 2006 році Трамп заплатив за секс в готелі з порноактрисою. Через 10 років, у розпал президентських виборчих перегонів, він відправив Стормі Деніелс 130 тисяч доларів за нерозголошення історії десятирічної давності. Адже така інформація могла значно нашкодити репутації майбутнього президента.

Ще 150 тисяч доларів отримала Карен Макдугал за те, щоб вона не розповідала про свій роман з Трампом.

Винагороду заслужив і адвокат та агент експрезидента — Майкл Коен, який домовлявся із зірками про «збереження таємниці».

Трамп відкинув всі звинувачення, заявивши, що він «цілком невинний» і дав зрозуміти, що не вийде з президентських перегонів у 2024 році.

«Це політичне переслідування та втручання у вибори на найвищому рівні в історії», — сказав колишній президент.