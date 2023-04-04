Український мультфільм «Мавка» став лідером за переглядами в перший прокатний день у Франції

успіх української «Мавки» за кордоном

Український мультфільм «Мавка» за перші вихідні прокату зібрав майже 25 млн гривень

Йому вдалося обійти голівудський фільм «Шазам. Гнів богів», який опинився на третій сходинці.

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Про це пише портал allocine.fr.

За один день українська «Мавка» зібрала 74 085 переглядів, з яких 57 144 – передпрем’єрних показів. У свою чергу, на «Шазам» прийшла 41 тисяча глядачів.

У повідомленні зазначають, що у французьких кінотеатрах український мультфільм називається Le Royaume de Naya («Королівство Наї»).

Загалом, «Мавку»продали на понад 20 територій, серед яких США, Канада, Франція, Італія, Іспанія, Португалія, Польща, Румунія, Хорватія, Естонія, Латвія, Литва, Албанія, Боснія та Герцеговина, Македонія, Сербія, Словенія, Чехія, Болгарія, Угорщина, Норвегія, Данія, Ісландія, Швеція, Фінляндія, Греція, Монголія.

Мультфільм з'явиться також в кінотеатрах Близького Сходу і Північної Африки.

Анімаційний фільм створений за підтримки Державного агентства України з питань кіно, Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).