Китай буде співпрацювати з ЄС у врегулюванні «кризи в Україні»

Високий візит

Про це заявили в МЗС країни перед візитом президентки Єврокомісії та лідера Франції до Пекіну, де вони пробудуть до 7 квітня.

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В ході візиту президент Франції Еммануель Макрон та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зустрінуться з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єром Китаю Лі Цяном.

Напередодні поїздки Урсула фон дар Ляєн говорила телефоном з Володимиром Зеленським, про це вона повідомила в соцмережі і наголосила, що Україна стане важливою темою зустрічей.

«ЄС хоче справедливого миру, який поважає суверенітет і територіальну цілісність України», — зауважила Урсула фон дер Ляєн.

Раніше глава Єврокомісії відзначила, що наразі відносини з Китаєм є «одними з найбільш складних і важливих». «Те, як ми впораємося з цим, буде визначальним фактором для нашого майбутнього економічного процвітання та національної безпеки», — підкреслила вона.

В Китаї відреагували на таку заяву президентки Єврокомісії і сказали, що Пекін є твердим прихильником мирного вирішення «кризи в Україні». Про це повідомила речниця МЗС КНР Мао Нін.

«Ми готові спілкуватися та обмінюватися думками зі стороною ЄС щодо політичного врегулювання цієї кризи», — сказала Мао.