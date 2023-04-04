У Великій Британії оштрафували ТікТок за незаконне використання даних про дітей

ЦИФРОВА НЕБЕЗПЕКА

Управління захисту даних виявило численні порушення з боку застосунку. Деякі з них пов’язані з обробкою даних дітей віком до 13 років.

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Про це пише EURACTIV.

За порушення конфіденційності з платформи стягнуть 12,7 млн фунтів стерлінгів.

«Існують закони, які забезпечують таку ж безпеку наших дітей у цифровому світі, як і у фізичному. ТікТок не дотримувався цих законів», — зазначив комісар з питань інформації Джон Едвардс.

Порушення зафіксовані у період з травня 2018 року по липень 2020. За оцінками Офісу уповноваженого з інформації у 2020 році ТікТоком користувалося 1,4 млн британських дітей віком до 13 років. І це не зважаючи, що дітям цього віку заборонено створювати облікові записи на платформі.

Згідно з британським законодавством, платформа мала отримати згоду батьків або опікунів. Регулятор дійшов висновку, що компанія «не змогла провести адекватні перевірки для ідентифікації та видалення неповнолітніх дітей зі своєї платформи».

«Їхні дані могли бути використані для відстеження їх і профілювання, потенційно надаючи шкідливий, невідповідний вміст під час наступного прокручування», — зазначив комісар Едвардс.

Водночас представник ТікТок заявив, що компанія інвестує значні кошти, аби не допустити до платформи дітей віком до 13 років.

«Наша команда з безпеки з 40 000 осіб працює цілодобово, щоб забезпечити безпеку платформи для нашої спільноти», — зазначив він.

24 березня уряд Франції заборонив держслужбовцям користуватися застосунком «ТікТок». У Міністерстві державної служби зазначили, що розважальний додаток становить «ризики для кібербезпеки та захисту даних».

Заборона на користування ТікТоком на робочих телефонах держслужбовців вже діє в США, Канаді, Великій Британії та Бельгії.