У Нідерландах пасажирський потяг зійшов з рейок: щонайменше одна людина загинула, 30 зазнали поранень

нічна аварія

У Нідерландах пасажирський поїзд зійшов з рейок: щонайменше одна людина загинула, 30 зазнали поранень

Причиною нічної аварії стало зіткнення транспорту з будівельним краном на колії. У результаті чого передній вагон закотився в поле, другий – перекинувся на бік, а в задньому вагоні спалахнула пожежа, яку вже вдалося погасити.

Реклама Читати продовження

Про це пише Reuters.

За повідомленням представників пожежної служби, 19 людей госпіталізували до лікарні. Іншим постраждалим надали медичну допомогу на місці.

Раніше повідомлялося, що пасажирський потяг зіткнувся з вантажним. Представник залізниці сказав, що в аварію потрапив вантажний потяг, але не зміг надати подробиць.

Залізниця Нідерландів повідомила у твітері, що рейси між Лейденом і Гаагою були скасовані через трагедію.

«Це неймовірно трагічна аварія. Ми шкодуємо, що це призвело до смертельного випадку. Мої думки про всю родину та всіх причетних», – сказала мер Ворсхотена Надін Стемердінк.