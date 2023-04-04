У підриві «Північних потоків» підозрюють також Польщу – WP

розслідування диверсій

Видання The Washington Post опублікувало матеріал про німецькі розслідування витоків на газопроводах у Балтійському морі. Автори публікації припускають, що польський або український уряд може бути потенційно причетним до диверсій.

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Причиною таких припущень стало судно польської компанії «Андромеда», яке належить двом українцям. Саме воно може бути ключивим під час розслідування підриву, зазначають у матеріалі.

Журналісти WP додають, що Польща критикувала «Північні потоки» ще з самого початку їх створення – кінця 1990-х років. Отже, це могло бути б однією із додаткових причин причетності Варшави до підриву газопроводу.

Польська сторона такі звинувачення повністю відкидає і заявляє, що «це може бути російська гра», участь в якій Польща не бере.

Голова бюро міжнародної політики канцелярії президента Польщі Марчін Пшидач вважає, що виданню потрібно бути обережним із висновками.

У вересні 2022 року було пошкоджено три з чотирьох ниток першого і другого «Північних потоків». Одна з труб «Північного потоку-2» вціліла, проте сам газогін в експлуатацію не ввели, бо проти нього запровадили санкції через вторгнення Росії в Україну.

«Північний потік-1» був основною магістраллю постачання російського газу до Німеччини, звідти його розподіляли по країнах Євросоюзу.

Розслідування Швеції, Данії та Німеччини показали, що на газогонах сталися вибухи, проте, хто стоїть за цим, слідство ще не встановило. Водночас у США, Великій Британії та Євросоюзі заявили про цілеспрямовану диверсію. Російська влада покладає відповідальність на США та їхніх союзників.