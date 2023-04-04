У Чехії створять реєстр авто з українськими номерами

нова база даних

Таку базу даних ініціювали муніципалітети та міста, щоб полегшити пошук правопорушників.

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Над її реалізацією працює Мінтранспорт, повідомило видання Lidové noviny.

У першу чергу, система покликана покращити сплату адміністративних штрафів за перевищення швидкості, заявив «Чеському Радіо» прессекретар відомства Франтішек Ємелка.

Таким чином реєстр зрівняє умови для чеських та українських водіїв, які знаходяться в Чехії на умовах тимчасового захисту. Ймовірно, він запрацює до кінця 2023 року.

На сьогодні чеськими дорогами їздить близько 38 тисяч українських автомобілів, зазначає видання.