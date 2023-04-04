Фінляндія вже в НАТО — Моравецький

ШЛЯХ ДО НАТО

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив у Twitter, що відтепер до складу Альянсу входить 31 країна.

Реклама Читати продовження

«Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу», — зазначив він.

Finlandia już w @NATO! Gratuluję!



Od teraz sojusz liczy 31 państw. Silni partnerzy to gwarancja bezpieczeństwa dla Polski, dla regionu i dla całego świata.#StrongerTogether #WeAreNATO #FinlandNATO



Finland now in @NATO! Congratulations!



From today, the alliance is made up of… — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) April 4, 2023

Дата вступу Фінляндії до НАТО співпадає з річницею створення Північноатлантичного Альянсу.

«Сьогодні НАТО виповнюється 74! І ми не можемо придумати кращого способу святкування, ніж вітати Фінляндію як нашого 31-го союзника», — йдеться в заяві оборонної організації.

Тим часом у самій Фінляндії вже підраховують вигоду від приєднання до Північноатлантичного альянсу. В Асоціації агентств з нерухомості зазначають, що вступ до НАТО позитивно вплине на продаж житла на східному кордоні країни, передає Yle.

Прогнозується збільшення робочих місць у східних провінціях для зміцнення необхідної логістики та інфраструктури. Адже діяльність оборонного потенціалу НАТО збільшить потребу як в житлі, так і в послугах.