ШЛЯХ ДО НАТО

Фінляндія вже в НАТО — Моравецький

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Фінляндія
Фінляндія © David Goldman / AP
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив у Twitter, що відтепер до складу Альянсу входить 31 країна. 

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«Сильні партнери є гарантією безпеки для Польщі, нашого регіону та всього світу», — зазначив він. 

Дата вступу Фінляндії до НАТО співпадає з річницею створення Північноатлантичного Альянсу. 

«Сьогодні НАТО виповнюється 74! І ми не можемо придумати кращого способу святкування, ніж вітати Фінляндію як нашого 31-го союзника», — йдеться в заяві оборонної організації.

Тим часом у самій Фінляндії вже підраховують вигоду від приєднання до Північноатлантичного альянсу. В Асоціації агентств з нерухомості зазначають, що вступ до НАТО позитивно вплине на продаж житла на східному кордоні країни, передає Yle. 

Прогнозується збільшення робочих місць у східних провінціях для зміцнення необхідної логістики та інфраструктури. Адже діяльність оборонного потенціалу НАТО збільшить потребу як в житлі, так і в послугах. 

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