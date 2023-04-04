Чехія і Словаччина позбавляються залежності від атомного палива з РФ

Відмова від російського

З початку наступного року Прага використовуватиме паливо американського виробника.

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Надалі пальне для двох чеських АЕС постачатиме американська компанія Westinghouse, пише Euractive.

Чеська атомна електростанція в Дукованах використовує паливо російської компанії ТВЕЛ, яка входить до державного холдингу «Росатом» майже 40 років — з моменту початку роботи. Однак після початку війни в Україні енергетична компанія ČEZ, яка експлуатує станцію, вирішила замінити постачальника з міркувань безпеки.

«Залучення західного постачальника палива для станції є значним кроком не лише для чеської енергетики, а й для усієї Чеської Республіки. Це ще одне значне зміцнення енергетичної безпеки», — сказав генеральний директор ČEZ Group Даніель Бенеш.

Westinghouse та французька компанія Framatome також поставлятимуть паливо на другу чеську атомну станцію Temelín з наступного року. Це означає, що країна повністю позбудеться залежності від РФ.

Раніше чеські атомники не могли знайти альтернативу російським ТВЕЛам (тепловидільним елементам для ядерного реактора — ред.). Проте Westinghouse нещодавно розширила виробництво і тепер може постачати продукт енергетикам. Паливо вироблятиметься на заводі у Швеції.

Чехія не єдина європейська країна, яка хоче замінити російське атомне паливо. Найбільший виробник електроенергії у Словаччині, Slovenské elektrárne (SE), також обирає нового постачальника.

«Нам явно потрібно мати достатньо палива з безпечних джерел, тому ми намагаємося якнайшвидше відійти від російського джерела», — заявив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер після зустрічі з чеським колегою Петром Фіалою в понеділок.

Санкції ЄС наразі не розповсюджуються на атомне паливо з Росії.