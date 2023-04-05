Байден відвідає обидві Ірландії на річницю Белфастської угоди — Білий дім

ВІЗИТ БАЙДЕНА

Вашингтон – Візит американського президента відбудеться 11-14 квітня.

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Спершу Джо Байден відвідає Белфаст — столицю Північної Ірландії. Він підкреслить готовність США підтримувати величезний економічний потенціал Північної Ірландії.

В Ірландії американський президент обговорить тісну співпрацю щодо повного спектру спільних глобальних викликів.

В адміністрації повідомляють, що Байден проведе зустрічі в Дубліні, а також графствах Лаут і Мейо. Американський президент планує виступити з промовою, в якій відзначить глибокі історичні зв’язки, що пов’язують США та Ірландію.

Белфастська або Страстноп'ятнична угода — мирна угода, укладена 10 квітня 1988 року між урядам Ірландії та Великої Британії при підтримці США. Ця угода припинила конфлікт на етнічно-політичному ґрунті в Північній Ірландії. Згідно з угодою, Північна Ірландія залишилася частиною Сполученого Королівства. Була створена Міністерська рада Північ-Південь, до якої увійшли члени урядів Дубліна і Белфаста. Вони співпрацюють в усіх питаннях, що стосуються острова.

Візит американського президента до Белфаста станеться вперше за останні десять років. Востаннє Північну Ірландію відвідував Барак Обама ще у 2013 році.