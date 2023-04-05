ІНЦИДЕНТ У МОРІ
Біля берегів турецької Анталії затонуло комерційне судно, що прямувало в Україну: є загиблі
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Середземне море – Судно під прапором Гвінеї-Бісау було завантажено алюмінієм та йшло з Іскендеруна до Ізмаїльського порту на Одещині.
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Про це повідомляє TRT Haber.
Управління з берегової охорони отримало сигнал, що тоне судно о 03:47. До місця події було спрямовано корвет, 7 катерів, 2 вертольоти та літак.
На борту перебувало 14 людей. Усі члени екіпажу - громадяни Сирії. Особу кожного встановлено поіменно.
3 людини загинуло, 8 було врятовано.
Продовжується пошук ще 3 членів особового складу. Рятувальні роботи ускладнює шторм.