ІНЦИДЕНТ У МОРІ

Біля берегів турецької Анталії затонуло комерційне судно, що прямувало в Україну: є загиблі

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Біля берегів турецької Анталії затонуло комерційне судно, що прямувало в Україну
Біля берегів турецької Анталії затонуло комерційне судно, що прямувало в Україну © NTV
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Середземне море – Судно під прапором Гвінеї-Бісау було завантажено алюмінієм та йшло з Іскендеруна до Ізмаїльського порту на Одещині.  

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Про це повідомляє TRT Haber. 

Управління з берегової охорони отримало сигнал, що тоне судно о 03:47. До місця події було спрямовано корвет, 7 катерів, 2 вертольоти та літак.  

На борту перебувало 14 людей. Усі члени екіпажу - громадяни Сирії. Особу кожного встановлено поіменно.   

3 людини загинуло, 8 було врятовано.  

Продовжується пошук ще 3 членів особового складу. Рятувальні роботи ускладнює шторм. 

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