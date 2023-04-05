ІНЦИДЕНТ У МОРІ

Біля берегів турецької Анталії затонуло комерційне судно, що прямувало в Україну: є загиблі

Біля берегів турецької Анталії затонуло комерційне судно, що прямувало в Україну © NTV

Автор тексту: Тетяна Цуркану

Середземне море – Судно під прапором Гвінеї-Бісау було завантажено алюмінієм та йшло з Іскендеруна до Ізмаїльського порту на Одещині.