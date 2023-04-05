Варшава надасть Києву нову військову допомогу

ЗЕЛЕНСЬКИЙ В ПОЛЬЩІ

Варшава, Польща – Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали документ про постачання польських БТР «Росомак», самохідних мінометів «Рак», ПЗРК «Перун», літаків МіГ-29 та іншого озброєння.

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Про це повідомив Володимир Зеленський під час спільної конференції, передає Укрінформ.

За словами Зеленського, двостороння співпраця посилить оборонний потенціал як України, так і Польщі.

«Дуже важливо, щоб ті, хто зараз в окопах на сході, там, де гаряче, на півдні України, знали, що тут, у Варшаві, ми домовились про те, що дасть Україні і кожному й кожній з наших воїнів більше сили», — зауважив Зеленський.

Також між двома країнами сьогодні було підписано меморандум щодо відбудови України та документ про співпрацю у спільному виробництві 125-мм танкових боєприпасів, повідомляє TVN24.

«Поляки знають велику цінність свободи і солідарності, тому ми підтримуємо українців у їхній боротьбі. Безпека всієї Європи і безпека Польщі також поставлені на карту в цій війні», — зазначив Моравецький.

📸 W #KPRM trwa spotkanie dwustronne premiera 🇵🇱 @MorawieckiM i prezydenta 🇺🇦 @ZelenskyyUa wraz z delegacjami obu państw.



➡️ Podczas spotkania omawiane są możliwości dalszego wsparcia 🇺🇦 w walce o wolność i bezpieczeństwo Europy oraz kwestie odbudowy zniszczeń wojennych i… pic.twitter.com/BOFhtzSCap — Kancelaria Premiera (@PremierRP) April 5, 2023

Під час брифінгу Володимир Зеленський також повідомив, що найближчим часо буде врегульовано питання контролю за експортом українського зерна. Фермери Польщі погрожували зірвати візит Зеленського через імпорт українського збіжжя. Агропродукція повинна б проходити транзитом через Варшаву в інші країні, проте зупинялася і продавалася на території Польщі. На тлі кризи міністр сільського господарства Польщі подав у відставку.

«Ми обговорювали питання щодо наших фермерів. Ми знайшли вихід, і я вважаю, що у найближчі дні-тижні ми вирішимо остаточно це питання», — зазначив Зеленський.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський разом з дружиною 5 квітня перебуває з офіційним візитом у Польщі.