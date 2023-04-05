Вперше в Україні суд виніс вирок за депортацію цивільного населення з Криму

Порушення міжнародного права

Суддя, причетна до насильницького виселення громадянина України, заочно засуджена до 10 років позбавлення волі.

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Її визнано винною у порушенні законів та звичаїв війни, повідомляють в Офісі Генпрокурора України.

Сторона обвинувачення довела, що після окупації півострова суддя перейшла до російських судових органів та обійняла керівну посаду «голови Армянського міського суду Республіки Крим».

Вона достовірно знала, що з 2014 року жителі Криму мають статус осіб, які перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права. Всупереч цьому підконтрольна РФ суддя ухвалила рішення про видворення громадянина України з території окупованого півострова.

Незаконний вирок був мотивований нібито відсутністю дозвільних документів та недотриманням «правил перебування на території Російської Федерації». Однак, згідно з українським законодавством, жодні дозволи від окупаційної адміністрації РФ для проживання громадян України на півострові не потрібні.

Таке рішення судді є серйозним порушенням вимог ст. 49 Конвенції про захист цивільного населення 1949 року. Цей документ забороняє, незалежно від мотивів, здійснювати примусове індивідуальне чи масове переселення або депортацію осіб з окупованої території, йдеться у повідомленні Офісу Генпрокурора.