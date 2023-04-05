Звинувачують у фінансуванні тероризму. В Парижі судять 11 членів «Робітничої партії Курдистану»

Суд над членами РКК

Серед 11 людей, яких судять, особисто присутні лише дев'ять. Усі вони етнічні курди родом з Туреччини. Справу розглядає 16-та палата кримінального суду Парижа, яка спеціалізується на справах щодо тероризму.

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Чоловіків підозрюють у вимаганні «революційного податку» з курдської діаспори на південному сході Франції та фінансуванні тероризму. Вік обвинувачених — від 24 до 64 років, пише Le Figaro

«Революційний податок» збирали раз на рік, щоб фінансувати діяльність «Робітничої партії Курдистану» (РКК). Суму встановлювали залежно від орієнтовного рівня доходів особи. Лише на південному сході Франції так могли збирати до двох мільйонів євро.

За допомогою свідчень та прослуховування телефонних розмов правоохоронці викрили, що у частині випадків при стягненні «податку» зафіксовані дії, схожі на рекет.

Адвокати не погоджуються з кваліфікацією дій обвинувачених як «фінансування тероризму». А при захисті представників РКК планують розповісти, що родини декількох звинувачуваних, які залишаються у Туреччині, зазнають переслідувань.Також вони нагадають про роль курдів у боротьбі з ІДІЛ.

РКК з початку 1980-х років веде збройну боротьбу за незалежність Курдистану.

Туреччина вимагає від Швеції для ратифікації членства в НАТО видати осіб, пов'язаних з цією організацією.