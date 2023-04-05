Зеленський вже зустрівся з Дудою: далі – бізнес-форум, зустріч з мерами та звернення до українців

зустріч лідерів

офіційна церемонія зустрічі президентів України і Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди в Королівському замку

Наразі триває офіційна церемонія зустрічі президентів України і Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди в Королівському замку.

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В одноденній поїздці українського лідера супроводжує Перша леді Олена Зеленська.

Згідно з планом, спочатку відбудуться переговори між двома президентами, а після – між українською та польською делегаціями у розширеному форматі.

За повідомленням прессекретаря президента Сергія Никифорова, Зеленський також зустрінеться з представниками польського бізнесу в межах українсько-польського бізнес-форуму, з маршалками сейму та сенату, волонтерами та рятувальниками, а також із мерами прикордонних з Україною міст.

На вечір запланований спільний виступ Анджея Дуди і Володимира Зеленського. Також президент звернеться до поляків та українців, які проживають у Польщі, з великою промовою, зауважив прессекретар.

Зустріч президентських сімей © Czarek Sokolowski / AP

Офіційна церемонія зустрічі президентів України і Польщі Володимира Зеленського та Анджея Дуди в Королівському замку © AP - Czarek Sokolowski / AP

Зеленський зустрівся з Дудою © Czarek Sokolowski / AP

Про майбутній візит Володимира Зеленського нещодавно повідомляв заступник міністра іноземних справ Польщі Павел Яблонський в інтерв'ю Wnet.fm.

За словами посадовця, переговори під час візиту присвятять координації відбудови України. Мова піде про механізм фінансування, аналогічний плану Маршалла, щоб допомогти Україні плавно відновитись після війни.

Востаннє двоє лідерів зустрічалися в лютому в польському Жешуві. Президенти обговорили поточну ситуацію на фронті, а також необхідність подальших спільних дій військової підтримки.