Зеленський у Варшаві: новий договір, гарантії від НАТО, обговорення «складних елементів минулого»

Високий візит

Київ та Варшава працюють над новим великим договором про співпрацю між країнами, сказав президент Польщі під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Варшаві.

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Анджей Дуда заявив, що новий договір про двосторонню співпрацю між Польщею та Україною зможуть підписати вже незабаром.

«Зараз ми працюємо над новим договором. Ми віримо, що незабаром зможемо укласти такий договір між нашими країнами. Ми хочемо мати дві країни, які добре співпрацюють, які ставляться одна до одної з повагою, братською, сусідською любов'ю», — сказав він.

Також Польща добивається для Києва додаткових гарантій від НАТО на липневому саміті. Вони зміцнять військовий потенціал України.

«Ми сьогодні намагаємося отримати для України на майбутній саміт НАТО у Вільнюсі, який буде найближчим часом, додаткові гарантії безпеки, які будуть зміцнювати військовий потенціал України, почуття безпеки українського суспільства, але будуть також дуже сильною підтримкою українських воїнів у боротьбі з російським загарбником», — сказав Дуда.

Такі гарантії можуть просунути Київ на шляху до НАТО, додав президент Польщі. Він підкреслив, що Польща рішуче підтримує членство України в Альянсі і ЄС.

Анджей Дуда повідомив, що під час зустрічі із Зеленським обговорювалися питання безпеки та запевнив у продовженні військової підтримки України. Володимир Зеленський у свою чергу заявив, що президенти обговорили посилення допомоги українським військовим.

Також президент України прагне, аби Польща як держава і польський бізнес стали одними з головних партнерів у відбудові України.

«Важливою буде сторінка в наших відносинах відбудови України. Це дійсно зблизить максимально наші бізнеси, наші народи. Для нас дуже важливо, щоб Польща була одним із головних партнерів у відбудові України. Це повинно бути не тільки допомогою Україні, але це, передусім, повинно бути вигідно польському бізнесу», – сказав він.

Як розповів Анджей Дуда, під час зустрічі було обговорено «складні елементи минулого» між Україною та Польщею та важливі історичні питання, які «дуже часто й сьогодні є раною в багатьох родинах». За словами Дуди, у цій темі між двома лідерами «немає табу».

Він додав, що зв’язки між польським та українським народами стали тіснішими після початку вторгнення РФ, тож двом державам вдасться «побудувати велике майбутнє».

Президент Володимир Зеленський разом з дружиною 5 квітня перебуває з офіційним візитом у Польщі. Крім спільних заходів з президентом Анджеєм Дудою плануються також зустрічі з главою польського уряду Матеушем Моравецьким, представниками бізнесу, українцями й поляками в Королівському замку.