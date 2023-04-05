Знищення «Мрії»: ексдиректора ДП «Антонов» підозрюють у службовій недбалості

Не вберіг

Колишній очільник підприємства не забезпечив перевезення літака в безпечне місце, хоча й отримував попередження від влади.

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У Нацполіції говорять, що вчасна передислокація могла б врятувати літак. У результаті Ан-225 згорів в аеропорту у Гостомелі під час повітряної атаки російських військ.

Правоохоронці встановили, що напередодні військового повномасштабного вторгнення РФ були всі можливості для евакуації повітряного судна в аеропорт німецького Лейпцига — «Мрія» була у гарному стані, на аеродромі зберігалося достатньо пального для виконання рейсу, екіпаж був готовий до вильоту.

Утім колишній генеральний директор ДП «Антонов» не віддав відповідного наказу та проігнорував доповіді та пропозиції підлеглих.

Сума завданих державі збитків становить понад 8,4 млрд грн. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за службову недбалість.

Ексдиректору ДП «Антонов» повідомили про підозру © Нацполіція

Окрім того, правоохоронці перевіряють інформацію, чи можна було евакуювати тоді з аеропорту ще шість літаків, у тому числі Ан-124 «Руслан».