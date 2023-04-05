ЗСУ готові перейти до наступної фази бойових дій в Бахмуті – Пентагон

новий етап

Військове керівництво США бачить нищівні втрати, яких зазнає армія РФ. Наразі російські війська зафіксовані на своїх позиціях через надійну українську оборону, а вагнерівці «закинуті в м’ясорубку».

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Про це заявили в Міністерстві оборони Сполучених Штатів.

Пентагон перебуває в дуже тісному контакті з українськими Збройними Силами та українським політичним керівництвом і саме тому розуміє «стратегію, яку Україна вирішила дотримуватися».

«Ми цілком впевнені, що вони (українські військові – ред.) дійсно мають обладнання, яке їм потрібно, і що, оскільки ми допомагаємо їм розмістити ці щойно навчені сили, вони мають можливості, перейти до наступної фази», – додали в Пентагоні.

Нещодавно речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що РФ «дуже далека» від захоплення Бахмута.