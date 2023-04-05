ЗСУ здійснили контрудар поблизу Авдіївки – ISW

нові позиції

Українські військовослужбовці 14-ї окремої механізованої бригади стріляють з реактивної системи залпового вогню «Град» радянських часів по російських позиціях у районі Харкова, 25 лютого 2023 року

Українські сили відбили позиції на північний захід від Новоселівки (17 км на північний схід від Авдіївки) і просунулися впритул до населеного пункту.

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Про це йдеться в щоденному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Однак невідомо, чи українські сили все ще утримують нові позиції, чи вже залишили цей район після проведення розвідувальних операцій.

Опубліковані 4 квітня геолокаційні кадри показують, що війська РФ досягли незначних успіхів на захід від Новобахмутівки, що розташована за 13 км на північний захід від Авдіївки, зазначають в ISW.

Аналітики спростували дані про те, що «вагнерівці» захопили залізничну станцію Бахмут-1, оскільки візуальних підтверджень цьому немає. Також в Інституті не підтвердили те, що російська армія захопила центральну частину Бахмута.

Нагадаємо, в Пентагоні заявили, що ЗСУ готові перейти до наступної фази бойових дій в Бахмуті. Військове керівництво США бачить нищівні втрати, яких зазнає армія РФ. Наразі російські війська зафіксовані на своїх позиціях через надійну українську оборону, а вагнерівці «закинуті в м’ясорубку».

Позавчора речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий заявив, що РФ «дуже далека» від захоплення Бахмута.