заява експрезидента

Колишній президент США Клінтон шкодує, що змусив Київ відмовитися від ядерної зброї – ЗМІ

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Експрезидент Сполучених Штатів Білл Клінтон
Експрезидент Сполучених Штатів Білл Клінтон © Susan Walsh / AP
Автор тексту: Олександра Стара
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Якби Україна досі мала засоби ядерного стримування, то Росія не вторглася б на її територію.

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Про це заявив експрезидент Сполучених Штатів Білл Клінтон в інтервю RTÉ.

«Я відчуваю особисту причетність, тому що я змусив їх (українців – ред.) погодитися відмовитися від ядерної зброї. І ніхто з них не вірить, що Росія пішла б на це (війну – ред.), якби в України все ще була їхня зброя», — заявив він.

У січні 1994 року Клінтон підписав тристоронню угоду з тодішніми президентами Росії Борисом Єльциним і України Леонідом Кравчуком про ліквідацію арсеналу стратегічної ядерної зброї, який залишився на українській землі після розпаду Радянського Союзу.

Пізніше того ж року Сполучені Штати також були стороною Будапештського меморандуму, умови якого зобов’язували Кремль поважати територіальну цілісність України.

Ця домовленість була порушена в 2014 році, коли Росія вторглася та анексувала Крим, і ще більш зруйнована, коли минулого року Путін почав повномасштабну війну проти України.

«Я знав, що президент Путін не підтримує угоду президента Єльцина про те, щоб ніколи не втручатися в територіальні кордони України. Вони (українці – ред.) боялися відмовитися від ядерної зброї, тому що вважали, що це єдине, що захищає їх від експансіоністської Росії», — наголосив Клінтон.

Він додав, що президент РФ Володимир Путін порушив меморандум одразу ж, як це «стало зручно».

Підтримка Заходом України має залишатися непохитною, підкреслив Клінтон.

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