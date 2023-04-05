Крим можуть звільнити за 5-7 місяців — Подоляк

Звільнення Криму

У Росії не вистачить ресурсу, щоб «втримати цю ситуацію», підкреслив радник керівника Офісу Президента України.

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Про це Михайло Подоляк розповів в інтерв'ю Радіо Свобода. За його словами, до війни усі думали, що Крим може повернутися до України не раніше, ніж за 20 років. Та повномасштабне вторгнення РФ докорінно змінило ситуацію.

«Ми точно, за дуже короткий час, з історичної точки зору, це дуже мало — шість-сім місяців, і ми знаходимося в Криму. Можливо, це занадто оптимістично, але цей оптимізм математично вивірений. Я ще раз кажу, у Росії немає достатнього ресурсу, щоб утримати цю ситуацію. Логіка війни є цілком очевидною, і ми з вами зможемо поговорити про реалії Криму вже на набережній в Ялті», — заявив Подоляк в інтерв'ю.

А от інтергація півострова буде важкою, зауважив Михайло Подоляк. Після звільнення Київ має розібратися зі зрадниками та розслідувати справи репресованих українців.

«Там бандити живуть, там кримінал, там окупаційна армія, адміністрація, але давайте ми реінтегруватимемо їх з посмішкою. Робитимемо якісь заходи, які показуватимуть, як ми тут щасливо живемо в Україні. Багатьох треба вигнати, а когось посадити», — зазначив Михайло Подоляк.