Лукашенко знову їде в Москву. Путін може змусити Білорусь до більш глибокої інтеграції

Посилення тиску

Візит Олександра Лукашенка до РФ запланований на 5-6 квітня. У Москві він візьме участь і в засіданні Вищої ради Союзної держави Росії та Білорусі.

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Сьогодні Олександр Лукашенко та президент РФ Володимир Путін проведуть двосторонню зустріч, йдеться у повідомленні держорганів Білорусі. Там вони обговорять імпортозаміщення, розвиток високотехнологічних галузей, міжнародну ситуацію.

6 квітня Путін та Лукашенко розроблять Концепцію безпеки об'єднання.

У ISW припускають, що саме під час цього заходу очільник Кремля примушуватиме Лукашенка до «подальшої інтеграції в рамках Союзної держави», що означає нові поступки Росії з боку Білорусі. Аналітики припускають, що Москва може чинити тиск на Лукашенка, щоб отримати можливість прикриватися «захистом» Союзної держави від нібито західних воєнних загроз.