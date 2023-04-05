Мали бути у квітні: обіцяні Україні іспанські «Леопарди» затримуються у дорозі

ТАНКИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Шість танків «Леопард 2А4» Мадрид планував відправити після 9 квітня.

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Про це повідомила міністр оборони Маргарита Роблес державному мовнику TVE, передає The Guardian.

Ці танки не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані. Тому важка техніка потребує переобладнання та перевірки бойової готовності.

Загалом Роблес обіцяла надати Києву десять танків.

Танки ремонтували на заводі Santa Barbara Sіstemas у Севільї. Вартість відновлення склала 4,1 мільйона євро.

Нагадаємо, країни НАТО планують відправити Україні шість батальйонів танків «Леопард». Про це заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Загальна кількість танків у шести батальйонах — близько 300 одиниць.

18 німецьких «Леопардів» вже в Україні.