ТАНКИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Мали бути у квітні: обіцяні Україні іспанські «Леопарди» затримуються у дорозі

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Танки німецького виробництва «Леопарди 2А4»
Танки німецького виробництва «Леопарди 2А4» © AP - Martin Meissner
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Шість танків «Леопард 2А4» Мадрид планував відправити після 9 квітня. 

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Про це повідомила міністр оборони Маргарита Роблес державному мовнику TVE, передає The Guardian. 

Ці танки не використовувалися з 1990-х років і були законсервовані. Тому важка техніка потребує переобладнання та перевірки бойової готовності. 

Загалом Роблес обіцяла надати Києву десять танків.

Танки ремонтували на заводі Santa Barbara Sіstemas у Севільї. Вартість відновлення склала 4,1 мільйона євро. 

Нагадаємо, країни НАТО планують відправити Україні шість батальйонів танків «Леопард». Про це заявляв міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Загальна кількість танків у шести батальйонах — близько 300 одиниць. 

18 німецьких «Леопардів» вже в Україні. 

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