Міністр сільського господарства Польщі подав у відставку на тлі кризи з українським зерном

невдоволення аграріїв

Генрик Ковальчик залишив свою посаду після того, як Єврокомісія опублікувала проєкт продовження безмитного імпорту зернових з України ще на рік – до 5 червня 2024 року. Таким чином, основна вимога невдоволених фермерів не буде виконана.

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Про це повідомляє польське радіо RMF FM.

Уже колишній глава відомства не впорався з кризою, пов'язаною з українським зерном.

Агропродукція повинна б проходити транзитом через Варшаву в інші країні, проте зупинялася і продавалася на території Польщі.

Фермери вимагали реакції Міністерства сільського господарства і розвитку сільських територій, а те й більше –відставки самого Генрика Ковальчика. Ймовірно, таке рішення міністра заспокоїть невдоволених польських аграріїв, припускають в повідомленні.

Демонстрації проти безмитного імпорту зерна з України набирають обертів у Польщі. Учора аграрії відновили протести в селі Черничин біля прикордонного міста Грубешів. Якщо влада не виконає їхні вимоги, то фермери влаштують демонстрації і в столиці.

Минулого тижня уряду начебто вдалося домовитися з Об’єднанням польських фермерів Oszukana Wieś («Ошукане село»). Тоді вони уклали угоду про виконання 11 вимог, зокрема посилення прикордонного контролю, компенсації, спецвиплати з бюджету для аграріїв та пільгові кредити.

Проте, як виявилося, домовленості досі залишаються лише на папері.

«Значна частина товарів їде далі без перевірки. У найкращому випадку перевіряється кожен другий вагон. Термін "технічна пшениця" був відкинутий, тому що він звучав погано. Його залишили без назви. Ми бачимо, що нічого не змінилося. Навіщо було міністру (сільського господарства – ред.) давати надію, брехати людям?» – заявив один із організатор протестів Вєслав Гринь.

За словами представника об’єднанння Марціна Собчука, українське зерно «як йшло, так і йде».

«Навіть прискорюється. Щоб переконатися в цьому, достатньо під'їхати до Грубешова чи Дорогуська», – зазначає фермер.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз виділить польським фермерам 30 млн євро. Стільки ж спрямують з державного бюджету. Всього фермери отримають 280 мільйонів злотих.

Кілька країн ЄС висловили занепокоєння, що через скасування мита для Києва ринок Європи наповнило дешеве українське зерно, а країни Євросоюзу не можуть його експортувати. Позавчора почалися протести проти безмитного ввезення у Болгарії. Фермери перекрили кілька КПП. До речі, вони теж отримають допомогу від ЄС — 17 мільйонів євро. Ще 10 мільйонів спрямували аграріям Румунії.