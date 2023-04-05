На Львівщині арештовані нові земельні ділянки Оксани Марченко

незаконне заволодіння землею

В одному з престижних регіонів області дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Загальна вартість арештованих площ становить майже 17,5 млн гривень.

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Ділянки Марченко одержала внаслідок незаконної оборудки з нерухомим майном, повідомляє пресслужба СБУ.

До протиправної діяльності причетний колишній керівник районного відділу земельних ресурсів. Саме він впродовж 2004-2010 років вносив недостовірні відомості до звітної документації для видачі державних актів щодо права власності на землю на користь дружини підсанкційного олігарха.

Наразі посадовець отримав повідомлення про підозру за двома статтями, а матеріали справи вже скеровані до суду.

00:45 В одному з престижних регіонів області дружина Медведчука організувала нелегальне будівництво готельного комплексу. Загальна вартість арештованих площ становить майже 17,5 млн грн. © СБУ

Нагадаємо, що в серпні минулого року на Львівщині Служба безпеки України ініціювала арешт трьох земельних ділянок, якими незаконно володіла Оксана Марченко.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.