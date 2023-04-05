ЗВЕРНЕННЯ ДВОХ ЛІДЕРІВ

Не виграти Росії у Європи, коли українець і поляк стоять пліч-о-пліч — Зеленський у Польщі

Варшава – Президенти Анджей Дуда та Володимир Зеленський у супроводі перших Леді зустрілися з поляками та українцями, що знайшли прихисток у Польщі. На подвір’ї Королівського замку у Варшаві обидва лідери виступили з потужними промовами.

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Зустріч у Королівському замку © AP - Czarek Sokolowski

Першим слово взяв президент Польщі Анджей Дуда. Він привітав першу Леді України Олену Зеленську та подякував усім українкам за проявлений героїзм. Глава Польщі також зазначив, що «підтримка України завжди була, є і буде поза політичними суперечками».

«Ми зробили багато помилок один за одного, за що заплатили найвищу ціну. Сьогодні нас теж намагаються розсварити. Але це не спрацює. Сьогодні ми надсилаємо чіткий сигнал Кремлю: ви більше ніколи не зможете нас розділити», — підкреслив Дуда.

Анджей Дуда, президент Польщі © AP - Czarek Sokolowski

Польський президент зазначив, що Україна наразі бореться не лише за свою незалежність, але й за безпеку усієї Європи.

«Неодноразово ми проливали кров, захищаючи інші країни. Тому ми так високо цінуємо вашу відвагу та мужність. На кожному кроці ми закликаємо світ до ще більшої мілітарної підтримки вільної і демократичної України», — наголосив глава Польщі.

Світові лідери повинні вимагати від Росії повного виведення військ з України, сказав Дуда:

«Ні про які переговори і рішення над головами українців не може йти мови. Якщо хтось у світі починає зі мною таку розмову, я відповідаю: “Ти був у Бучі? Ти був у Бородянці? Ти був в Ірпені? Не був? Тоді їдь туди і скажи людям, чиїх близьких вбивали, катували, гвалтували, скажи їм прямо в очі, що страждання їх близьких не мали значення, що все буде як і раніше”...Не може бути як раніше, і не буде. Україна сама вирішуватиме за себе».

Анджей Дуда, президент Польщі © AP - Czarek Sokolowski

Президент України Володимир Зеленський у своїй промові подякував польському народів за підтримку українців.

«Для мене честь бути тут...Українські і польські серця б'ються за одну свободу, за обопільну незалежність наших держав, за нашу рідну Європу, наш спільний дім і ми переможемо», — наголосив український лідер.

Володимир Зеленський © AP - Czarek Sokolowski

«Польські “Краби” і “Перуни” в руках українців, які повертають нашим людям свободу, додають міцності і вашій свободі», — підкреслив Зеленський. Він подякував за братерство кожному поляку.

«Ворог хотів поховати нашу спільну незалежність. Все це зло ми повернемо епітафією на могилі російського імперіалізму. Москва не буде вбивати, і Санкт-Петербург не буде ділити», — наголосив український лідер.

Люди під час виступу лідерів у Королівському замку © AP - Czarek Sokolowski

Зеленський зазначив: «Це битва за свободу і в ній неможливо виграти частково... Коли бій вимагає артилерії, вона повинна бути забезпечена. Коли для перемоги потрібні танки, їх рев повинен звучати на передовій. Коли незалежності потрібне повітря, не треба дивуватися, як Росія відреагує на літаки в нашій країні».

Український прапор у натовпі під час виступу президентів у Королівському замку © AP - Czarek Sokolowski

«Коли ми вільні, це гарантія, що свобода вистоїть у Молдові, не полишить Грузію і обов'язково прийде в Білорусь», — підкреслив президент України.

Зустріч у Королівському замку © AP - Michal Dyjuk

Зустріч у Королівському замку © AP - Michal Dyjuk