Польща готова передати Україні іще шість винищувачів

підтримка союзників

Про це заявив президент країни Анджей Дуда під час спільної пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським.

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За словами очільника Польщі, вісім літаків вже передали, а нову партію МіГ-29 ще готують. А от щодо літаків, які модернізували за стандартами НАТО, потрібна згода союзників, бо на них встановлений натівський зв’язок.

Та й віддадуть їх, за словами Анджея Дуди, тільки тоді, коли країна отримає винищувачі FА-50 та F-35 на заміну.