сутички між ізраїльською поліцію та вірянами

Понад десяток поранених і близько 500 заарештованих: ізраїльська поліція увірвалася до мечеті Аль-Акса в Єрусалимі

У храмі в Єрусалимі правоохоронці атакували палестинців, застосовуючи гумові кулі.

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Про це пише The Guardian.

У Червоному Півмісяці Палестини заявили, що ізраїльські війська перешкоджали медикам дістатися до мечеті.

За словами віруючого в мечеті Фахмі Аббаса, «поліція пустила сльозогінний газ і світлошумові гранати».

«Це була сцена, яку я не можу описати. Вони (поліцейські – ред.) увірвалися і почали всіх бити. Вони затримали людей і поклали молодих людей обличчям до землі, продовжуючи завдавати ударів», – додав свідок.

У заяві ізраїльської поліції йдеться, що підрозділи безпеки були змушені увійти на територію після того, як віряни в масках зачинилися всередині храму і відбивалися палицями та камінням.

«Коли поліція увійшла, велика група людей закидала їх камінням і запускала феєрверки зсередини мечеті», —зазначили в органах.

Сутички в Єрусалимі © Mahmoud Illean / AP

Сутички в Єрусалимі © Mahmoud Illean / AP

У повідомленні також додали, що один з поліцейських зазнав поранень в ногу.

Палестинське керівництво засудило напади Ізраїлю на віруючих, назвавши їх злочином.

Наразі не зрозуміло, що стало причиною сутичок. У виданні зазначають, що конфлікт міг виникнути через збіг Рамадану і Песаха. Однак, напруженість у Східному Єрусалимі та на Західному березі річки Йордан була високою вже протягом кількох місяців.