Президент Франції Еммануель Макрон прибув до Китаю

Високий візит

Пекін – Він пробуде в країні три дні. Однією з важливих тем зустрічей з очільником Китаю та головою уряду КНР стане Україна.

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Завтра очікуються переговори Еммануеля Макрона з головою КНР Сі Цзіньпіном та прем'єром Китаю Лі Цяном. У МЗС КНР повідомили, що зустріч триватиме шість-сім годин. У п'ятницю президент Франції поїде на південь країни.

Також сьогодні до Китаю прибуде президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Обидва лідери сподіваються «відновити» діалог з лідером КНР, а однією з головних тем для обговорення має стати Україна. Зокрема, глава Єврокомісії заявила, що ЄС «хоче справедливого миру», який поважає суверенітет і територіальну цілісність держави.

У Китаї у відповідь пообіцяли співпрацювати з Євросоюзом у врегулюванні «кризи в Україні».

Востаннє Еммануель Макрон був з візитом у КНР у 2019 році. Для Урсули фон дер Ляєн ця поїздка стане першою.