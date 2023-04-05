Гендиректор МАГАТЕ у Калінінграді знову говорить про захист ЗАЕС
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І вже зустрівся з представниками кількох агентств.
Про це гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії написав у твітері.
«Мій нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети (безпеки станції – ред.), в якій зацікавлені всі», – підкреслив Рафаель Гроссі.
Візит до Калінінграду він анонсував після того, як побував на ЗАЕС.
Нагадаємо, глава МАГАТЕ приїхав в Україну наприкінці березня, де разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС. Після чого керівник Міжнародного агентства з атомної енергії поїхав безпосередньо на окуповану атомну електростанцію. Це був його другий візит на енергетичний об'єкт з моменту окупації.
Під час візиту Рафаель Гроссі хотів особисто пересвідчитись у ядерній безпеці станції та змінити експертів агентства на АЕС, які пробули там на місяць довше, ніж було заплановано.
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22 березня Гроссі заявляв, що створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Тепер МАГАТЕ вимагатиме припинення бойових дій навколо ЗАЕС.