візит до росії

Гендиректор МАГАТЕ у Калінінграді знову говорить про захист ЗАЕС

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«Продовжую зусилля для захисту ЗАЕС»: Гроссі приїхав у Калінінград
«Продовжую зусилля для захисту ЗАЕС»: Гроссі приїхав у Калінінград © Rafael Mariano Grossi / Twitter
Автор тексту: Олександра Стара
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І вже зустрівся з представниками кількох агентств.

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Про це гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії написав у твітері.

«Мій нещодавній візит на ЗАЕС підтвердив нагальну необхідність досягнення цієї життєво важливої мети (безпеки станції – ред.), в якій зацікавлені всі», – підкреслив Рафаель Гроссі.

Візит до Калінінграду він анонсував після того, як побував на ЗАЕС.   

Нагадаємо, глава МАГАТЕ приїхав в Україну наприкінці березня, де  разом із президентом України Володимиром Зеленським відвідав Дніпровську ГЕС та обговорив безпекову ситуацію на ЗАЕС. Після чого керівник Міжнародного агентства з атомної енергії поїхав безпосередньо на окуповану атомну електростанцію. Це був його другий візит на енергетичний об'єкт з моменту окупації.

Під час візиту Рафаель Гроссі хотів особисто пересвідчитись у ядерній безпеці станції та змінити експертів агентства на АЕС, які пробули там на місяць довше, ніж було заплановано. 

 

 Читайте також: ЗАЕС необхідно якнайшвидше деокупувати: Зеленський під час зустрічі з гендиректором МАГАТЕ

22 березня Гроссі заявляв, що створення демілітаризованої зони довкола Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Тепер МАГАТЕ вимагатиме припинення бойових дій навколо ЗАЕС.

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