Руйнування дамби поблизу Краматорська: МОЗ проведе посилений лабораторний контроль якості води

підтоплені 260 будинків

Через танення снігу прорвало шлюз, внаслідок чого підтоплені 260 будинків на 30 вулицях двох селищ.

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Про це повідомила пресслужба ДСНС у Донецькій області.

Наразі групи швидкого реагування Донецького обласного центру контролю та профілактики хвороб перебувають у режимі підвищеної готовності.

На постраждалих територіях запровадять посилену перевірку якості питної води з приватних колодязів та мереж централізованого водопостачання, йдеться в повідомленні МОЗ.

«Невдовзі люди, чиї домівки постраждали внаслідок повені, отримають засоби для очищення води та дезінфекції поверхонь у підтоплених будинках», – зазначив Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар України.

Станом на вчорашній вечір усі рятувальні роботи завершені. 14 людей евакуювали, з них двоє дітей.