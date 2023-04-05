Румунія виділить Україні додаткові 800 тисяч доларів для зміцнення обороноздатності

підтримка союзників

З такою ж ціллю Бухарест надасть і Молдові фінансову допомогу розміром 750 тисяч доларів.

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Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Румунії Богдан Ауреску перед зустріччю глав МЗС країн НАТО.

За його словами, такі надходження зміцнять оборонний потенціал не лише Києва та Кишинева, але й всього Північноатлантичного Альянсу.

«Якщо ми хочемо миру в регіоні та в євроатлантичному просторі, нам потрібно зробити так, щоб Україна виграла цю війну», — заявив глава румунського відомства.

Водночас члени НАТО повинні «підтримати інших вразливих партнерів у регіоні, зокрема, Молдову, яка є об’єктом для дестабілізуючих дій з боку Росії», зазначив Ауреску.

Міністр також додав, що на зустрічі глав МЗС країн Альянсу відбудеться обговорення шляху України до членства в НАТО і як його можна просувати.

«Ми (Румунія — ред.) є прихильниками політики відкритих дверей. Ми підтримували виконання рішення Бухарестського саміту 2008 року щодо України та Грузії, і будемо підтримувати це й надалі», — заявив Богдан Ауреску.