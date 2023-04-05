РФ планує закупити 250 тисяч БпЛА до 2026 року

БЕЗПІЛОТНИКИ В РФ

Держоргани та держпідприємства Росії витратять на придбання безпілотників 100 млрд рублів.

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Про це пише «Комерсант».

Згідно з даними Мінпромторгу, у 2023 році РФ планує замовити БпЛА на 8,6 млрд рублів. Квадракоптери потрібні держкомпаніям «Газпром нефть», «Газпром», «Роснефть», РЖД, «Транснефть» і «Пошта Росії».

90% від закупівлі складуть легкі та середньої важкості БпЛА.

Розробкою безпілотників займаються кілька російських компаній, але лише одна з них пройшла сертифікацію. Якщо питання з сертифікацією не буде вирішено, то замовлення дістануться китайським виробникам.

До того ж, російські компанії заявляють про «нестачу кваліфікованих кадрів та складнощі з логістикою іноземних компонентів та електроніки».

Нагадаємо, майже 70 китайських експортерів продали в Росію 26 різних марок безпілотників на понад $12 млн після початку повномасштабного вторгнення. Вони служать очима в небі для фронтових винущувачів.

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