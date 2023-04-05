У Латвії повернули обов'язкову службу в армії

Парламент країни в остаточному читанні ухвалив відповідний закон.

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«Перший призов на службу розпочнеться 1 липня», — повідомила пресслужба Сейму.

Згідно із законом, чоловіки можуть бути призвані до армії протягом року після досягнення ними 18-річного віку. Термінова служба триватиме одинадцять місяців.

Для студентів передбачено відстрочку від призову. Крім того, чоловіки та жінки віком від 18 до 27 років зможуть подати заявку на добровільну службу.

Латвія скасувала призов у 2006 році після одноголосного голосування у парламенті. Тоді всіх військовослужбовців перевели на контрактну службу. 1 січня 2007 року в країні закрили останній військкомат.

З пропозицією повернути обов'язковий призов виступило влітку минулого року міністерство оборони Латвії.