тиск РФ на цивільне населення

У Мелітополі росіяни лякають місцевих майбутнім наступом ЗСУ, а в селі на Херсонщині обмежили в’їзд та виїзд – Генштаб

У Мелітополі Запорізької області російські військові розповсюджують листівки щодо евакуації в Росію. Таким чином, вони продовжують чинити психологічний вплив на цивільне населення.

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Про це йдеться в щоденному звіті Генштабу.

У Великій Кардашівці, що на Херсонщині, майже повністю обмежено в’їзд та виїзд усіх місцевих жителів. Причиною цьому стало переміщення важкої техніки РФ околицями населеного пункту.

У повідомленні зазначають, що людям заборонено навіть залишати свої домівки.

За словами міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірини Верещук, наразі «на тимчасово окупованих територіях тривожно».

«Окупаційні чиновники ще мають трішки часу прибратися звідти. Деякі з них вже збирають речі. Було б добре, якщо б забрали із собою колаборантів», – написала вона в телеграмі.

Також чиновниця закликала жителів ТОТ «тимчасово виїхати до третіх країн».