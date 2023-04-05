У США побудують новий літак «Судного дня»

ВІДПОВІДЬ НА ПОГРОЗИ РФ

Військово-промислові компанії Northrop Grumman, Lockheed Martin’s Skunk Works та Raytheon Intelligence and Space візьмуть участь у тендері на створення командно-диспетчерського літака ВМС, який може бути використано у випадку ядерної війни.

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Про це повідомляє Defence News.

E-XX замінить повітряний флот з 16 літаків E-6B Mercury. Вони перебувають на озброєнні з 1990-х років та потребують модернізації.

Платформа новоствореного літака буде з подовженим фюзеляжем.

У разі екстреної ситуації, борт Е-ХХ прийме військове та політичне керівництво США, яке здійснюватиме управління тріадою стратегічних систем доставки ядерної зброї США.

На ньому за вимогою ВМС буде використано низькочастотну радіосистему Collins Aerospace. Саме оновлення радіосистем та комп'ютерного оснащення стане головною модернізацією літака «Судного дня».

«Це не має на меті демонстрацію нових технологій. Це про використання наявних можливостей вже найближчим часом», — сказав директор Northrop Grumman Генрі Сайр.

Військово-морські сили США планують укласти контракт на Е-ХХ у першому кварталі 2025 року. Ймовірно, що ВМС закуплять 9 таких літаків.